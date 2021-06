Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Georginio Wijnaldum livre les dessous de son transfert !

Publié le 12 juin 2021 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il a opté pour le Paris Saint-Germain au détriment du FC Barcelone, Georginio Wijnaldum a expliqué pourquoi il a opté pour le club de la capitale française et a dévoilé les coulisses de son arrivée dans la capitale française.

En quête d’un nouveau milieu de terrain, le Paris Saint-Germain a fait le choix de miser sur Georginio Wijnaldum. L’arrivée de l’international néerlandais a été officialisée ce mercredi à 15h par l’écurie francilienne, lui qui arrivait en fin de contrat à Liverpool le 30 juin prochain. Le PSG est donc parvenu à renforcer ce secteur sans débourser d’indemnité de transfert en profitant de l’opportunité de marché que représentait Georginio Wijnaldum, et ce en l’arrachant au nez et à la barbe du FC Barcelone, longtemps annoncé comme étant le favori dans la course à sa signature. Une tendance justement confirmée par Georginio Wijnaldum lui-même ce samedi auprès de NOS …

« Ce choix n'était pas seulement une question d’argent »

En effet, celui qui va disputer l’Euro avec les Pays-Bas a confirmé avoir été proche du FC Barcelone avant de finalement rejoindre le PSG. Et surtout, il a tenu à assurer ne pas avoir fait un choix uniquement basé sur l’argent. « Juste avant la fin du championnat, le Barça est devenu très concret et sérieux. Je pensais que j'allais y aller, je le pensais tout le temps. Mes agents y sont allés aussi, il y a eu tellement de réunions. J'admets que je peux gagner plus d'argent au PSG, mais ce choix n'était pas seulement une question d'argent. Maintenant... les médias écrivent beaucoup de chiffres (salaire), mais ce n'est pas vrai. Le PSG était simplement plus rapide que Barcelone et j'ai donc fait mon choix pour le PSG. J'ai également expliqué cela à Ronald Koeman. Leur projet m'a parlé davantage et j'ai ressenti beaucoup d'amour de leur part. Frenkie est-il déçu ? Je pense qu'il l'est, mais pas seulement lui. Il suffit de regarder sur les médias sociaux, les gens sont tellement en colère. Mais vous pouvez aussi le voir de manière positive ! Les gens (les fans du Barça) voulaient que je joue pour leur club, et je le voulais aussi. Mais le PSG était juste plus rapide », a affirmé Georginio Wijnaldum.

« Je voulais que cela soit réglé avant le début de l’Euro »