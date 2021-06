Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone… Georginio Wijnaldum justifie son choix !

Publié le 12 juin 2021 à 14h15 par T.M.

Annoncé au FC Barcelone, Georginio Wijnaldum a finalement opté pour le PSG. Un choix inattendu qui en a surpris plus d’un. Et ce samedi, en conférence de presse, le Néerlandais s’est expliqué.

La première recrue estivale du PSG se nomme donc Georginio Wijnaldum. Arrivé au terme de son contrat avec Liverpool, le Néerlandais a paraphé un bail de 3 saisons avec le club de la capitale avec à la clé un salaire annuel d’environ 10M€. C’est d’ailleurs cet aspect économique qui aurait tout changé pour Wijnaldum. En effet, le milieu de terrain était promis à Ronald Koeman au FC Barcelone, avant de finalement retourner sa veste pour snober les Blaugrana, qui offraient quasiment deux fois moins que le PSG.

« C’était un choix difficile »