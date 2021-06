Foot - Mercato - Liverpool

Mercato - Liverpool : Le successeur de Wijnaldum identifié par Klopp !

Publié le 12 juin 2021 à 12h20 par La rédaction

Cherchant un nouveau milieu de terrain suite au départ de Georginio Wijnaldum vers le PSG, Liverpool voudrait se tourner vers Florian Neuhaus.