Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma a déjà tranché pour son avenir !

Publié le 12 juin 2021 à 12h15 par H.G.

Alors qu’il serait sur le point de parapher un contrat de cinq ans avec le PSG, Gianluigi Donnarumma n’aurait pas l’intention de repartir sitôt arrivé dans la capitale française.

Le Paris Saint-Germain va bientôt enregistrer sa deuxième recrue de cette fenêtre estivale des transferts. En effet, après l’officialisation de la venue libre de Georginio Wijnaldum ce mercredi, le club de la capitale serait en train de toucher au but avec Gianluigi Donnarumma. Selon les informations dévoilées par Fabrizio Romano et Gianluca Di Marzio, les derniers détails pour son arrivée ont été réglés ce vendredi, et sa visite médicale serait maintenant programmée en Italie dans les jours à venir, ce samedi ou ce dimanche selon le second journaliste cité.

Gianluigi Donnarumma se battra pour la place de numéro 1 !

Mais tandis que Keylor Navas restera bien le numéro 1 dans les buts du PSG au coup d’envoi de l’exercice 2020/2021 en août prochain, toute la question est de savoir si Gianluigi Donnarumma sera bien un joueur parisien dès cette saison. Plusieurs informations parues dans la presse ont effectivement indiqué que l’international italien pourrait partir en prêt le temps d’une saison avant de prendre la succession du Costaricien dans un an. Cependant, cette théorie est complètement balayée par Fabrizio Romano sur son compte Instagram. Et pour cause, le journaliste italien indique qu’un départ en prêt de Gianluigi Donnarumma ne serait clairement pas à l’ordre du jour de son côté qu’il se battra donc pour la place de numéro 1 avec Keylor Navas.