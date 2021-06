Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé interpelle Al-Khelaïfi pour le recrutement !

Publié le 12 juin 2021 à 10h15 par T.M.

Toujours en pleine réflexion pour son avenir, Kylian Mbappé attend notamment des garanties sportives au PSG. Et pour cela, il ne cesse de solliciter Nasser Al-Khelaïfi.

A l’occasion d’un entretien accordé à France Football , Kylian Mbappé l’a assuré : il n’a toujours pas pris de décision pour son avenir. « Je suis dans un endroit où je me plais, où je me sens bien. Mais est-ce qu'il s'agit du meilleur endroit pour moi ? Je n'ai pas encore la réponse », a expliqué l’attaquant du PSG. Partagé entre une prolongation avec le club de la capitale ou un départ notamment vers le Real Madrid, Mbappé réfléchit toujours et souhaite avoir toutes les cartes en main pour se décider.

Mbappé s’interroge pour le recrutement !