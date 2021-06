Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a fixé ses exigences pour sa prolongation !

Publié le 11 juin 2021 à 19h30 par Bernard Colas mis à jour le 11 juin 2021 à 19h41

Alors que le PSG veut rapidement boucler la prolongation de Kylian Mbappé, ce dernier souhaite prendre son temps avant de révéler sa décision et attend toujours des garanties de la part de son club.

En pleine préparation de l’Euro qui débutera ce mardi pour les hommes de Didier Deschamps face à l’Allemagne, Kylian Mbappé a laissé le PSG sans avoir donné d’indication claire sur son avenir. Depuis de nombreux mois, les discussions sont en cours entre les deux parties, bien qu’aucun accord n’ait été trouvé. Comme vous l’a annoncé le10sport.com, Kylian Mbappé n’envisage pas de s’engager sur une trop longue durée afin de rester maître de son destin. La perspective d’un départ à l’étranger ne laisse pas insensible le Bondynois, d’autant que du beau monde rêve de s’attacher ses services. Outre le Real Madrid, qui n’a d’yeux que pour lui depuis plusieurs années, la Juventus, Manchester United, Manchester City, Chelsea et Liverpool rêveraient également d’accueillir Mbappé, mais Nasser Al-Khelaïfi s’est montré très clair sur l’avenir de son joyau : « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien », a lâché cette semaine le président du PSG dans les colonnes de L’Équipe .

Mbappé veut des garanties sportives

Si la position de Nasser Al-Khelaïfi est assez radicale, celle de Kylian Mbappé reste encore secrète. En effet, le numéro 7 du PSG n’a lâché aucun indice sur son avenir lors de ses dernières prises de parole, se contentant d’envoyer des messages précis à sa direction. « Ce que je veux moi, c’est gagner. Sentir que je suis dans un endroit où je peux vraiment gagner, où il y a un projet qui est vraiment solide autour de moi, et c’est le plus important , a lâché l’attaquant tricolore au micro de Canal + le 23 mai dernier. Je mange football, je vis football, et donc le projet sportif est primordial. » Une sortie qui a fait réagir le président parisien lors de son entretien accordé à L’Équipe : « On est ambitieux nous aussi. Mais s'il veut décider de qui on recrute ou pas, ça, ce n'est pas possible . » Ce vendredi, RMC a précisé que Kylian Mbappé n’avait pas l’intention de s’immiscer dans le recrutement de Leonardo, même si le Français veut bel et bien obtenir des garanties sur le projet du Paris Saint-Germain, souhaitant évoluer dans une équipe compétitive capable de prétendre à la victoire finale en Ligue des champions.

Le PSG contraint d’attendre