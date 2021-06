Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un rôle majeur de Mbappé dans le recrutement de Leonardo ? La réponse !

Publié le 11 juin 2021 à 19h15 par B.C.

Alors que Nasser Al-Khelaïfi a indiqué que Kylian Mbappé n’avait pas à s’immiscer dans le mercato du PSG, le Bondynois n’aurait pas l’intention de prendre position dans le recrutement parisien.

Bien décidé à prolonger Kylian Mbappé, le PSG cherche actuellement la bonne formule pour convaincre le Français de rester. Alors que ce dernier est engagé avec le club jusqu’en juin 2022, Nasser Al-Khelaïfi a toutefois prévenu qu’il ne comptait pas s’en séparer cet été, et ce malgré l’énorme menace de voir Mbappé partir librement l’année prochaine. « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre », a récemment annoncé le président du PSG à L’Équipe , avant de revenir sur les garanties souhaitées par Mbappé pour rester : « On est ambitieux nous aussi. Mais s'il veut décider de qui on recrute ou pas, ça, ce n'est pas possible . » Cependant, Kylian Mbappé n’aurait pas l’intention de s’immiscer dans les dossiers de Leonardo.

Mbappé ne voudrait pas se mêler du mercato