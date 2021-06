Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Kane s’annonce légendaire !

Publié le 11 juin 2021 à 17h30 par A.C.

Capitaine de la sélection anglaise actuellement à l’Euro, Harry Kane pourrait être l’un des grands acteurs du mercato estival.

Très attaché à son club formateur, Harry Kane pourrait plier bagages cet été. L’incontournable buteur de Tottenham a des envies d’ailleurs et il l’a clairement fait comprendre lors d’un échange avec Gary Neville, l’ancienne star de Manchester United. « Je pense qu'il y a définitivement une conversation à avoir » a déclaré Kane, sur Sky Bet . « C'est un moment où je dois réfléchir et avoir une conversation avec le président. J'espère que nous avons une assez bonne relation. Après 16 ans, j'espère que nous pourrons avoir une conversation honnête ». Mais ou pourrait aller Harry Kane ? Car l’international anglais est cher, très cher ! Le site spécialisé Transfermarkt l’évalue à 120M€, ce qui fait de lui le joueur le plus cher de Premier League, mais également le troisième au niveau mondial, derrière les prodiges Kylian Mbappé et Erling Haaland. Le salaire est également important, puisque l’attaquant gagne actuellement plus de 12M€ par à Tottenham.

Le PSG doublé par Chelsea et Manchester City

Le Paris Saint-Germain est régulièrement cité par la presse étrangère. Il faut dire qu’un numéro 9 au profil très collectif comme Harry Kane serait une aubaine pour Kylian Mbappé et Neymar. La présence de Mauricio Pochettino, qui l’a entrainé à Tottenham et qui est assez proche de lui, est également un argument de taille. Mais l’Anglais devrait vraisemblablement rester en Angleterre. D’après les informations de Gianluca Di Marzio, il y aurait actuellement deux pistes chaudes pour Kane. La première concerne Chelsea, ou Thomas Tuchel serait un énorme fan de l’attaquant et qui pourrait offrir 70M€. De l’autre côté se trouve Manchester City. A la recherche d’un numéro 9 après le départ de Sergio Aguero, les Citizens offriraient moins que Chelsea en argent, mais pousseraient pour inclure Aymeric Laporte et Gabriel Jesus dans le deal.

Tottenham réclamerait entre 160 et 200M€