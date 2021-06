Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi peut y croire pour Paul Pogba !

Publié le 11 juin 2021 à 17h45 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2022, Paul Pogba n'a toujours pas prolongé son bail avec Manchester United et figure dans le viseur de prestigieuses équipes. Une situation qui inquiète les dirigeants anglais.

Le mercato estival vient d’ouvrir ses portes et comme souvent durant ces périodes, Paul Pogba refait parler de lui. Sous contrat jusqu’en 2022 avec Manchester United, le milieu de terrain est, de nouveau, annoncé sur le départ. Selon ESPN , la Juventus, mais aussi le PSG suivraient ses prestations. Présent en conférence de presse ce jeudi, Pogba a fait le point sur son avenir et a évoqué l’intérêt de Nasser Al-Khelaïfi : « Des contacts avec Paris ? Il me reste un an de contrat. Tout le monde le sait. Pas encore eu de proposition concrète (de Manchester United). Je ne me suis pas posé avec les dirigeants et l'entraîneur, je suis encore à Manchester. Ma pensée là c'est l'Euro. Je suis concentré. J'ai plus d'expérience qu'avant, je suis focus sur le présent, c'est l'Euro. J'ai un agent qui s'occupe de tout ça. Je n'ai pas le numéro de Nasser (sourire) ».

Une prolongation ou un départ pour Pogba ?