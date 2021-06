Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé lâche un message fort à Al-Khelaïfi pour sa prolongation !

Publié le 11 juin 2021 à 22h15 par B.C.

Alors que Kylian Mbappé fait actuellement attendre les dirigeants du PSG concernant sa prolongation, l’international français s’est livré sur le sujet dans un entretien accordé à France Football.

Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas pris sa décision concernant son avenir. Interrogé dans un entretien à paraître ce samedi dans France Football , le champion du monde tricolore n’a pas caché les doutes qu’il ressentait pour la suite de sa carrière : « Je n’ai pas forcément besoin d’aller vite. Je dois prendre la bonne décision, qui est difficile, et me donner toutes les chances de bien me décider, a-t-il indiqué Je suis dans un endroit où je me plais, où je me sens bien. Mais est-ce qu’il s’agit du meilleur endroit pour moi ? Je n’ai pas encore la réponse » . Mais pendant ce temps, le PSG est contraint d'attendre, et un départ de Kylian Mbappé cet été chamboulerait alors totalement le recrutement du club de la capitale. Un problème que reconnaît l'attaquant, même si ce dernier assure que ses dirigeants comprennent la situation.

« Je ne ferai pas de coups en douce ni en traitre »