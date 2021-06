Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme annonce de Kylian Mbappé sur son avenir !

Publié le 11 juin 2021 à 20h45 par B.C. mis à jour le 11 juin 2021 à 20h52

Alors que son contrat avec le PSG court jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé se montre très indécis concernant son avenir.

Depuis de longs mois, le PSG discute avec Kylian Mbappé et son entourage pour tenter de sécuriser l’avenir de son joyau. Cependant, Leonardo est encore loin du but. Comme vous l’a indiqué le10sport.com, le champion du monde tricolore n’envisage pas de s’engager sur une trop longue durée avec le PSG afin de conserver la mainmise sur son avenir, alors que le club de la capitale souhaite au contraire le blinder pour écarter la concurrence. Le Real Madrid souhaite notamment s’attacher ses services dès cet été. Mais ce n’est pas tout, car Mbappé voudrait également avoir des garanties sur le projet sportif parisien, scrutant ainsi attentivement le mercato réalisé par Leonardo. Interrogé sur le sujet dans le dernier numéro de France Football à paraître ce samedi, Kylian Mbappé ne cache pas ses doutes concernant la suite de sa carrière.

« Est-ce qu’il s’agit du meilleur endroit pour moi ? Je n’ai pas encore la réponse »