Mercato PSG : Le Barça pourrait rendre un très grand service à Leonardo !

Publié le 12 juin 2021 à 11h15 par La rédaction

En quête d'un latéral droit, le PSG est très intéressé par Achraf Hakimi. Et si les négociations avec l'Inter Milan sont compliquées, le FC Barcelone pourrait être d'une grande aide.

Le PSG pourrait s'en remettre au FC Barcelone. Comment ? Après l'arrivée de Georginio Wijnaldum, chipé aux Catalans, Leonardo aimerait désormais concrétiser l'arrivée d'Achraf Hakimi pour renforcer la défense parisienne. Comme révélé sur le10sport.com, le Marocain privilégie une arrivée au PSG, malgré l'intérêt de Chelsea. Reste désormais à trouver un accord avec l'Inter Milan, qui se montrer cependant pas facile à convaincre, mais c'est là que le Barça pourrait entrer en jeu et tout débloquer.

Le transfert de Lautaro pour débloquer Hakimi ?