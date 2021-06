Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse opération en vue pour Lautaro Martinez ?

Publié le 12 juin 2021 à 8h30 par T.M.

Malgré l’arrivée de Sergio Agüero, le FC Barcelone cherche toujours un autre buteur. Et dans cette quête, l’option Lautaro Martinez serait toujours à l’étude en Catalogne.

Le mercato a commencé fort au FC Barcelone, qui a déjà annoncé les arrivées de Sergio Agüero et Eric Garcia. L’Argentin vient ainsi renforcer un secteur offensif déjà bien étoffé, mais cela risque encore de bouger. Que ce soit au rayon des départs que des arrivées, l’attaque de Ronald Koeman devrait être chambouler en vue de la saison prochaine. Alors que Memphis Depay pourrait lui venir à Barcelone, le nom de Lautaro Martinez revient encore et toujours en Catalogne. Depuis l’été dernier, le joueur de l’Inter Milan est annoncé comme le successeur de Luis Suarez. Et si jusqu’à présent son arrivée n’avait pas été possible, cette fois pourrait être la bonne…

Emerson contre Lautaro Martinez ?