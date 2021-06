Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a pris une grande décision pour ses Français !

Publié le 12 juin 2021 à 6h00 par Th.B.

En plus d’Antoine Griezmann, le FC Barcelone compterait également se séparer de Samuel Umtiti et de Clément Lenglet. Néanmoins, cette opération s’annoncerait bien épineuse.

Ces dernières saisons, le FC Barcelone a recruté un bon nombre de joueurs français. En 2016, Samuel Umtiti a ouvert la marche avant d’être imité une année plus tard par Ousmane Dembélé, puis Clément Lenglet et enfin Antoine Griezmann à l’été 2019. Cependant, à ce jour, seul Dembélé aurait les grâces du nouveau président Joan Laporta. Néanmoins, il faudrait que le champion du monde accepte de rapidement prolonger son contrat qui court jusqu’en juin 2022, sinon il serait obligé de quitter le FC Barcelone cet été, le club culé ne souhaitant pas voir un joueur de son calibre quitter gratuitement au terme de la saison prochaine. C’est du moins ce qu’ ESPN a assuré vendredi. En ce qui concerne Antoine Griezmann, sa vente permettrait à Joan Laporta de financer les grosses opérations souhaitées par son administration.

Lenglet et Umtiti amenés à aller voir ailleurs, mais…