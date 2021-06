Foot - Mercato - LOSC

Mercato : Hatem Ben Arfa a une incroyable opportunité pour son avenir !

Publié le 12 juin 2021 à 4h00 par A.M.

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Bordeaux, Hatem Ben Arfa pourrait toutefois rebondir du côté du LOSC.

C'est un nouveau pari raté pour Hatem Ben Arfa. Convaincu par Jean-Louis Gasset de rejoindre les Girondins de Bordeaux, l'ancien joueur du PSG a connu une saison très compliquée et se retrouve à nouveau libre. Le natif de Clamart va donc devoir se mettre en quête d'un nouveau défi. Un éternel recommencement pour Hatem Ben Arfa. Mais du haut de ses 34 ans et après des échecs à Valladolid et à Bordeaux, comment rebondir ?

Létang tente le coup Ben Arfa