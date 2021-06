Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les Français, grandes victimes de la révolution de Laporta ?

Publié le 11 juin 2021 à 15h30 par T.M.

A Barcelone, Joan Laporta prépare un grand renouvellement de l’effectif pour cet été. Plusieurs joueurs devraient ainsi partir et les grandes victimes devraient être les Français de l’effectif de Ronald Koeman.

Elu président du FC Barcelone, Joan Laporta veut remettre le club catalan sur le chemin de la victoire après des dernières saisons plutôt compliquées, loin des standards que sont ceux du Barça. Un nouveau chapitre va ainsi débuter chez les Blaugrana et cela va se traduire par de nombreux changements au sein de l’effectif de Ronald Koeman, confirmé dans ses fonctions d’entraîneur. Alors que Sergio Agüero et Eric Garcia sont déjà arrivés, d’autres recrues sont espérés. Mais pour cela, il faut faire rentrer de l’argent dans les caisses et désengorger certains secteurs. Cela va donc s’animer dans le sens des départs au FC Barcelone et les grands perdants de cette révolution pourraient bien se trouver au sein de la colonie française.

C’est la fin pour Griezmann ?

Et pour débloquer la suite du mercato, le FC Barcelone pourrait notamment se servir d’Antoine Griezmann. Alors que le Français vient de terminer sa deuxième saison en Catalogne, ses performances ne sont pas les meilleures. Ainsi, au Barça, on chercherait à s’en séparer, pourquoi pas dans le cadre d’un prêt afin de faire venir un joueur désiré à l’instar notamment de Matthijs de Ligt. A ce sujet, le journaliste italien, Luca Momblano a lâché pour Juventibus : « Barcelone veut s’en débarrasser et propose Griezmann à tous les grands clubs européens, dont la Juventus ».

C’est flou pour Dembélé !

Ayant retrouvé des couleurs cette saison puisqu’il a enchainé les matchs sans blessure, Ousmane Dembélé pourrait toutefois ne pas continuer à Barcelone, et ce même si Joan Laporta l’apprécie énormément. En effet, le président blaugrana a fait de la prolongation du Français, sous contrat jusqu’en 2022, une priorité. Cependant, Dembélé ne semble pas vraiment pressé à signer ce nouveau bail, ce qui aurait le don d’agacer le Barça. Face à cela, craignant un départ libre de l’ancien de Dortmund dans un an, Laporta pourrait alors trancher dans le vif et se séparer dès cet été d’Ousmane Dembélé.

Aucune place pour Lenglet et Umtiti !

En défense, les Français, Samuel Umtiti et Clément Lenglet, pourraient aux aussi subir de plein fouet la révolution de Joan Laporta. En ce qui concerne l’ancien de l’OL, cela est clair depuis de longs mois désormais, le FC Barcelone ne compte plus sur lui et la mission est désormais de lui trouver un point de chute. Pour ce qui est de l’ancien du FC Séville, il a enchainé les performances décevantes tout au long de la saison. Il pourrait donc en faire les frais alors que le Barça compte énormément de défenseurs centraux suite à l’arrivée d’Eric Garcia et possiblement un autre joueur à ce poste.