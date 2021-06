Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta sait à quoi s’en tenir pour son recrutement à Manchester City !

Publié le 11 juin 2021 à 12h30 par T.M.

Après Sergio Agüero et Eric Garcia, le FC Barcelone pourrait encore aller piocher à Manchester City pour se renforcer cet été. D’ailleurs, Joan Laporta et Ronald Koeman savent à quoi s’en tenir pour les différents protégés de Pep Guardiola ciblés.

Le mercato estival a débuté fort au FC Barcelone. En effet, le club catalan a d’ores et déjà officialisé les arrivées de Sergio Agüero et Eric Garcia, eux qui étaient arrivés au terme de leur contrat avec Manchester City et donc libres. Mais cela serait loin d’être terminé. Si Georginio Wijnaldum a opté pour le PSG, Memphis Depay serait lui toujours plus proche de rejoindre le Barça et d’autres recrues pourraient encore suivre. D’ailleurs, celles-ci pourraient également venir de Manchester City. Après Agüero et Garcia, d’autres protégés de Pep Guardiola pourraient intégrer l’effectif de Ronald Koeman. Ces derniers jours, il a ainsi été question d’un intérêt pour Aymeric Laporte, Raheem Sterling, Riyad Mahrez et Ilkay Gündogan. A quoi faut-il alors s’attendre ?

Un grand ménage qui fait le bonheur du Barça ?

Cet été, Manchester City entend être actif, ciblant notamment l’arrivée de Jack Grealish selon les informations de ESPN . Toutefois, le joueur d’Aston Villa ne sera pas donné et il va donc falloir trouver de l’argent. Pour cela, un grand ménage pourrait être opéré au sein de l’effectif de Pep Guardiola, pour le plus grand bonheur du FC Barcelone. En effet, comme le révèle le média britannique, pour Raheem Sterling, qui a encore deux ans de contrat, il ne serait pas prévu de le prolonger et la porte pourrait donc s’ouvrir cet été. Il en serait de même pour Riyad Mahrez, qui, a cause de son inconstance depuis son arrivée de Leicester, pourrait ne pas être conservé par les Citizens. Pour ce qui est d’Aymeric Laporte, barré par John Stones et Ruben Dias, l’heure du départ pourrait également sonner, lui qui ne dirait d’ailleurs pas non à un retour en Espagne après s’être révélé à l’Athletic Bilbao. Direction donc Barcelone ?

La porte est fermée pour Gündogan !