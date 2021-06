Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a une idée derrière la tête pour Kevin Strootman !

Publié le 11 juin 2021 à 11h10 par T.M.

Cet été, l’OM va tenter de se séparer définitivement de Kevin Strootman. Et au sein de la direction phocéen, on va chercher à récupérer le plus possible de la vente du Néerlandais.

Décevant depuis son arrivée à l’OM, Kevin Strootman était comme un boulet pour le club phocéen, miné par l’énorme salaire du Néerlandais. Ainsi, en janvier dernier, Pablo Longoria avait réussi à s’en débarrasser temporairement en l’envoyant en prêt au Genoa. Un choix payant puisque Strootman s’est refait une santé du côté de Gênes et a vu sa cote remonter. De bon augure donc pour ce mercato estival puisque l’OM va tenter de se séparer définitivement de l’ancien joueur de l’AS Rome.

Les enchères vont monter ?