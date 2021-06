Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta tente un énorme coup avec Antoine Griezmann !

Publié le 11 juin 2021 à 8h30 par T.M.

Avec l’arrivée de Sergio Agüero, le secteur offensif du FC Barcelone est plus que bouché. Il va falloir faire de la place et Antoine Griezmann pourrait notamment en faire les frais…

Après deux saisons sous le maillot du FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait bien aller voir ailleurs. Si cela allait pourtant mieux pour le Français en Catalogne, il pourrait tout de même être invité à s’en aller. En effet, alors que le Barça doit faire rentrer de l’argent dans les caisses afin notamment de pouvoir réaliser le recrutement de Joan Laporta, une vente de Griezmann permettrait de dégager une grosse source de revenus. D’ailleurs, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid pourrait bien être la clé du recrutement estival des Blaugrana.

Griezmann comme monnaie d’échange !