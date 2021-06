Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette énorme mise au pont sur l'avenir d'une pépite de Puel !

Publié le 11 juin 2021 à 15h10 par D.M.

L'entourage d'Arnaud Nordin a démenti les rumeurs qui l'envoyaient en Turquie. Toutefois, l'ailier pourrait bien quitter l'ASSE lors de ce mercato estival.

En grande difficulté financière, l’ASSE va, de nouveau, vivre un mercato compliqué. Le club stéphanois va surtout tenter de saisir des opportunités sur le marché et de sceller l’avenir de plusieurs joueurs prometteurs déjà présents dans l’effectif. Ces derniers jours, les Verts ont d’ailleurs annoncé la prolongation de plusieurs éléments comme Etienne Green, Aïmen Moueffek ou encore Saidou Sow. L’ASSE s’attend aussi à des départs et un joueur en particulier a fait parler de lui ces derniers jours.

Le clan Nordin fait un point sur son avenir