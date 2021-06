Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il miser sur Lewandowski pour la succession de Mbappé ?

Publié le 12 juin 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé reste incertain, le PSG serait toujours intéressé par Robert Lewandowski. L’attaquant idéal pour faire oublier l’international français ?

Au PSG, on attend toujours de connaître la décision de Kylian Mbappé pour son avenir. Même si Nasser Al-Khelaïfi a assuré que l’international français ne bougerait pas, ce dernier n’a toujours pas pris la parole pour se prononcer clairement sur sa situation. « Je n’ai pas forcément besoin d’aller vite. Je dois prendre la bonne décision, qui est difficile, et me donner toutes les chances de bien me décider. Je suis dans un endroit où je me plais, où je me sens bien. Mais est-ce qu’il s’agit du meilleur endroit pour moi ? Je n’ai pas encore la réponse », explique-t-il ce samedi dans un entretien accordé à France Football . Pourtant, le temps presse pour le PSG, qui serait dans l’obligation de se mettre à la recherche d’une nouvelle pointure pour remplacer Kylian Mbappé en attaque si le Bondynois venait à partir. Et Leonardo aurait déjà quelques idées.

Lewandowski, le joueur idéal pour oublier Mbappé ?