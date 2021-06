Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Mbappé totalement relancé par le fair-play financier ?

Publié le 12 juin 2021 à 14h10 par D.M.

A en croire la presse espagnole, le PSG pourrait se séparer de Kylian Mbappé cet été seulement s'il ressent le poids du fair-play financier.

« Mon avenir ? Je dois prendre la bonne décision, qui est difficile, et me donner toutes les chances de bien décider. Je suis dans un endroit où je me plais, me sens bien. Mais est-ce le meilleur endroit pour moi ? Je n’ai pas encore la réponse ». Interrogé par France Football sur son avenir, Kylian Mbappé n’a pas apporté de réponse claire. Annoncé dans le viseur du Real Madrid depuis plusieurs années, le joueur n’a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG et voudrait obtenir des garanties sportives de la part de ses dirigeants avant de trancher. Si Leonardo ne se montre pas suffisamment actif lors du mercato estival, Mbappé pourrait annoncer à ses responsables qu’il souhaite quitter le club parisien pour rejoindre la Liga. Mais Nasser Al-Khelaïfi adopte une position claire dans ce dossier.

Le PSG pourrait vendre Mbappé, à une seule condition