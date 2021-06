Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid affiche de grosses craintes pour Kylian Mbappé !

Publié le 12 juin 2021 à 13h10 par D.M.

Le PSG serait bien décidé à conserver Kylian Mbappé jusqu'à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Une position qui inquièterait le Real Madrid. Explications.

Où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Le mystère reste entier. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, le joueur parisien n’a toujours pas annoncé sa décision et laisse planer le mystère sur son avenir. Courtisé par le Real Madrid, le champion du monde 2018 pourrait dévoiler son choix après l’Euro. Le club espagnol espère que Mbappé indiquera à ses dirigeants qu’il souhaite quitter le PSG et qu'il ne veut pas prolonger son bail. Mais en interne, le Real Madrid apparait défaitiste selon la presse ibérique.

Le Real Madrid pense que Mbappé pourrait prolonger son contrat