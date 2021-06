Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l’action pour Xavi Simons !

Publié le 12 juin 2021 à 12h45 par H.G.

Alors que le contrat de Xavi Simons expirera le 30 juin 2022, le PSG serait actuellement en discussions avec Mino Raiola dans l’optique de boucler rapidement sa prolongation.

S’il y a bien un jeune que le Paris Saint-Germain ne souhaite pas perdre, c’est bien Xavi Simons ! Il faut dire qu’en plus d’être extrêmement prometteur, le milieu de 18 ans est également une figure marketing importante malgré son jeune âge. Ainsi, le PSG souhaiterait le verrouiller au plus vite en prolongeant son contrat expirant le 30 juin 2022 et discuterait fréquemment de la question avec Mino Raiola à l’occasion des échanges au sujet de Moise Kean et de Gianluigi Donnarumma.

