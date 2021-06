Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino reçoit un énorme appel du pied pour son avenir !

Publié le 12 juin 2021 à 11h45 par D.M.

Alors qu'il prépare l'Euro avec l'équipe de France, Moussa Sissoko est revenu sur l'actualité de Tottenham, et notamment sur les rumeurs évoquant un possible retour de Mauricio Pochettino en Angleterre.

Une incroyable rumeur a été évoquée pas différents médias ces derniers jours. Certaines sources avaient annoncé que Mauricio Pochettino, arrivé au PSG en janvier, allait quitter le club parisien cet été pour retourner à Tottenham. Les Spurs auraient d’ailleurs contacté le technicien argentin à de nombreuses reprises, mais les dirigeants du PSG n’ont pas voulu se séparer de lui. « Écoutez, à la fin de la saison j'ai eu deux réunions avec Pochettino, deux ou trois heures à chaque fois. Il ne m'a jamais dit qu'il voulait partir (…) Il est là depuis janvier, il a encore deux ans de contrat, c'est notre coach » a déclaré Nasser Al-Khelaïfi au sujet de l’avenir de Pochettino dans un entretien à L’Equipe , mettant un terme aux rumeurs.

« Je ne pense pas que les joueurs seraient contre son retour »