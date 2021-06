Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé fait monter la pression pour son avenir !

Publié le 12 juin 2021 à 12h30 par T.M.

Cela fait maintenant de longues semaines que le choix de Kylian Mbappé pour son avenir est attendu. Et cette réponse ne devrait pas intervenir tout de suite comme l’a bien fait savoir le principal intéressé, toujours en pleine réflexion.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé doit prendre une décision, certainement la plus important qu’il a dû prendre jusqu’à présent. En effet, après 4 saisons passés sous le maillot parisien, l’international français arrive à un tournant. N’ayant plus qu’un an de contrat, Mbappé pourrait être en position de force pour s’en aller cet été, lui qui serait notamment tenté par un départ pour le Real Madrid. Mais dans le même temps, le PSG, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi font tout pour le retenir, cherchant à le prolonger et lui offrir un contrat en or pour le convaincre. Cela fait donc maintenant de longues semaines que Kylian Mbappé réfléchit à la meilleure décision à prendre. Et alors que tout le monde commence à s’impatienter, le principal intéressé continue de jouer avec les nerfs de chacun…

« Je n'ai pas encore la réponse »