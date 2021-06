Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une annonce fracassante de Kylian Mbappé est attendue !

Publié le 12 juin 2021 à 11h10 par D.M.

Intéressé grandement par Kylian Mbappé, le Real Madrid espère que le joueur du PSG annoncera à ses dirigeants qu'il souhaite quitter le club parisien après l'Euro.

Le feuilleton sur l’avenir de Kylian Mbappé n’a toujours pas connu son dénouement. Interrogé sur son avenir au PSG par France Football, le joueur a, une nouvelle fois, laissé planer le doute : « Je n’ai pas forcément besoin d’aller vite. Je dois prendre la bonne décision, qui est difficile, et me donner toutes les chances de bien me décider. Je suis dans un endroit où je me plais, où je me sens bien. Mais est-ce qu’il s’agit du meilleur endroit pour moi ? Je n’ai pas encore la réponse (…) Il n’y a pas de problème. Je ne suis pas fou : je sais bien qu’un projet avec ou sans moi, ce n’est pas tout à fait la même chose pour le club. Mais le PSG comprend ma demande. Sans doute aussi parce qu’il sait que je ne ferai pas de coups en douce ni en traitre ». Sous contrat jusqu’en 2022, Mbappé souhaiterait faire partie d’un projet sportif ambitieux et attend de recevoir des garanties de la part de sa direction avant de prendre sa décision.

Le Real Madrid attend le feu vert