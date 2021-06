Foot - Mercato

Mercato : Les confidences de Thauvin après son arrivée aux Tigres !

Publié le 12 juin 2021 à 10h50 par La rédaction

Florian Thauvin a fait un choix sportif surprenant en s'engageant avec les Tigres de Monterrey. L'international tricolore a affirmé vouloir suivre les traces d'André-Pierre Gignac au sein du club mexicain avant d'annoncer qu'il est prêt à faire face à la pression qui l'attend.