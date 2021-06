Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Luka Modric prend position pour l'avenir de Gareth Bale !

Publié le 12 juin 2021 à 10h00 par La rédaction

Alors que l'avenir de Gareth Bale reste incertain, Luka Modric n'est pas opposé au retour de l'international gallois, bien au contraire.

Alors que Gareth Bale ne va pas prendre sa retraite après l’Euro à en croire son entourage, le Gallois devrait retourner au Real Madrid la saison prochaine. L’attaquant de 31 ans aura sûrement à cœur de montrer de belles choses, et surtout de jouer. Bonne nouvelle pour Gareth Bale, Carlo Ancelotti, coach qu’il a bien connu, est de retour au Real Madrid et pourra plus facilement le mettre en confiance. Son coéquipier Luka Modric s’est également montré favorable au retour du Gallois à Madrid.

« Si Gareth est motivé et a faim de football, il peut être utile au Real Madrid »