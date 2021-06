Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’énorme mise au point du clan Gareth Bale sur son avenir !

Publié le 5 juin 2021 à 17h00 par La rédaction

Les dernières rumeurs qui circulent autour de Gareth Bale parlent d’une possible retraite du Gallois après l’Euro, et d’une rupture de son contrat avec le Real Madrid. Cependant, son entourage a fermement démenti cette possibilité.

En manque de temps de jeu avec le Real Madrid, Gareth Bale a dû quitter l’Espagne cette saison sous la forme d’un prêt, et a rejoint son ancien club Tottenham. Gareth Bale est appelé à retourner à Madrid dès cet été. Cependant, certaines rumeurs autour de la situation de l’attaquant madrilène inquiètent, et il est dit que Gareth Bale pourrait arrêter sa carrière après l’Euro, et donc rompre son contrat avec le Real Madrid. Une triste fin envisagée, qui a été vite démentie par le clan du Gallois.

Bale ne prendra pas sa retraite après l’Euro

En effet, l'entourage de Gareth Bale a fermement démenti auprès du journaliste Fabrizio Romano les récentes rumeurs sur la possible retraite après l’Euro du Gallois. L’attaquant du Real Madrid n’envisagerait pas d’arrêter sa carrière de footballeur professionnel, et devrait bientôt s’entretenir avec le nouveau coach madrilène, Carlo Ancelotti. Les deux hommes devraient évoquer l’avenir, qui semble pour l’instant très flou pour Bale.