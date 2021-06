Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Avenir, Koeman... Xavi fait passer un message clair !

Publié le 5 juin 2021 à 15h30 par Dan Marciano

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, durant le mois de mai, notamment pour prendre la succession de Ronald Koeman, Xavi est revenu sur ces rumeurs et a évoqué un possible retour au sein du club catalan.

Arrivé l’été dernier au FC Barcelone sous la présidence de Josep Maria Bartomeu, Ronald Koeman a vécu une saison en demi-teinte marquée par une victoire en Coupe du Roi, mais aussi une élimination en huitième de finale de Ligue des champions face au PSG et une troisième place au classement de la Liga. Des résultats jugés décevants par Joan Laporta, qui se serait interrogé sérieusement sur l’avenir du Néerlandais. Ces derniers jours, le président du FC Barcelone a d’ailleurs rencontré le technicien afin d’évoquer la suite de son aventure. Finalement, le dirigeant a annoncé que Ronald Koeman allait conserver son poste, mettant fin aux nombreuses rumeurs sur sa succession. En effet, lors du mois de mai, plusieurs noms ont été associés au club catalan à l’instar d’Hansi Flick, d’Erik Ten Hag ou encore de Xavi.

« Il n'y a pas d'urgence »