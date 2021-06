Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Lautaro Martinez a les cartes en main pour son avenir !

Publié le 5 juin 2021 à 13h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 5 juin 2021 à 13h36

Alors que Lautaro Martinez est toujours annoncé dans le viseurs de nombreuses écuries européennes, l’Inter n’aurait pas la moindre intention de vendre son international argentin avec lequel une prolongation est actuellement en négociations.

Lautaro Martinez est un joueur convoité. L’été dernier déjà, celui qu’on surnomme El Toro était ciblé avec insistance par le FC Barcelone, qui souhaitait le recruter afin qu’il prenne la succession de Luis Suarez à la pointe de son attaque. Finalement resté chez les Nerazzurri qui ne voulaient pas entendre parler d’un départ, l’Argentin a remporté la Serie A avec les pensionnaires du stade Giuseppe Meazza cette saison. Et bien évidemment, les intérêts des grandes écuries européennes à son égard ne se sont pas amenuisés. En fin de contrat en juin 2023, Lautaro Martinez est annoncé dans le viseur du Real Madrid, mais surtout dans celui de l’Atlético de Madrid.

L’Inter ne veut pas se séparer de lui, sauf contre 90 M€ !

Toutefois, tandis qu’Achraf Hakimi devrait quitter l’Inter très prochainement, en prenant possiblement la direction du Paris Saint-Germain, le club lombard n’aurait pas la moindre intention d’également perdre Lautaro Martinez. En effet, La Gazzetta dello Sport explique ce samedi que le latéral marocain de 22 ans sera la seule grosse vente des Lombards, qui cherchent à vendre afin d’assainir leurs comptes. L’Atlético de Madrid continuerait de lui envoyer des messages, mais les Nerazzurri n’auraient aucune intention de le laisser partir et estimeraient donc qu’il n’est pas sur le marché. De ce fait, seule une somme proche de 90 M€ serait à même de conduire l’écurie lombarde à changer de position, mais Simone Inzaghi ne prévoirait clairement pas un départ de Lautaro Martinez dans les semaines à venir.

La volonté de Lautaro Martinez sera décisive