Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sait à quoi s’en tenir pour Achraf Hakimi !

Publié le 12 juin 2021 à 15h15 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé avec insistance sur les traces d’Achraf Hakimi, l’Inter n’aurait pas la moindre intention de faciliter la tâche du club de la capitale.

Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi. Tels sont les trois noms qui ont été associés avec le plus d’insistance au Paris Saint-Germain en ce début de mercato estival. Le premier cité a vu son arrivée libre être officialisée ce mercredi, le second pourrait voir la sienne l’être dans les prochains jours si ce n’est les prochaines heures, mais la tâche du PSG est bien plus compliquée avec le troisième cité. En effet, malgré son besoin de vendre pour assainir ses comptes, l’Inter continuerait de réclamer une somme colossale pour laisser partir son international marocain de 22 ans et refuserait de jeter du lest en ce sens.

Le bras de fer se poursuit entre l’Inter et le PSG !