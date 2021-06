Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La première grosse dépense de l’été devrait être…

Publié le 12 juin 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Après avoir bouclé l’arrivée de Georginio Wijnaldum, le PSG semble plus que jamais déterminé à attirer Achraf Hakimi et continue de négocier avec l’Inter Milan qui réclame 80M€.

Le PSG a officiellement lancé son mercato estival jeudi en annonçant l’arrivée libre de Georginio Wijnaldum (30 ans), désormais engagé jusqu’en juin 2024 avec le club de la capitale. Un renfort de choix pour 0€, qui permet donc à Leonardo de lancer une campagne de recrutement qui s’annonce ambitieuse au PSG : « Des gros recrutements ? On va en faire, on va en faire (sourire). La crise sanitaire a impacté tout le monde, nous compris. Mais ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été », a récemment indiqué le président Nasser Al-Khelaïfi dans les colonnes de L’Equipe . Et le PSG a déjà ciblé son prochain gros coup…

Le PSG à fond sur Hakimi

Depuis maintenant une dizaine de jours, le PSG s’est lancé à la poursuite d’Achraf Hakimi qui fait partie des grandes priorités du mercato estival. Fabrizio Romano a d’ailleurs confirmé vendredi que le PSG avait déjà formulé une offre de 60M€ pour le latéral droit marocain, rejetée par les dirigeants de l’Inter qui en attendent au minimum 80M€. Leonardo poursuit donc ses négociations, et comme le10sport.com vous l’a annoncé en exclusivité, il envisage même d’inclure un ou plusieurs joueurs dans l’opération. Mais quoi qu’il en soit, il faudra faite une grosse dépense pour attirer Hakimi.