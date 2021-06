Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut tenter un coup en attaque !

Publié le 12 juin 2021 à 22h45 par B.C.

Alors qu’il a déjà mis la main sur Georginio Wijnaldum, Leonardo ne voudrait pas s’arrêter là et souhaiterait rapidement boucler les arrivées de Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi. Et le PSG compterait également se renforcer en attaque…

Le PSG a fait fort pour son premier renfort ! Alors qu’il semblait promis au FC Barcelone, Georginio Wijnaldum a finalement décidé de s’engager pour les trois prochaines années en faveur du club de la capitale. « Le PSG était simplement plus rapide que Barcelone et j'ai donc fait mon choix pour le PSG. J'ai également expliqué cela à Ronald Koeman. Leur projet m'a parlé davantage et j'ai ressenti beaucoup d'amour de leur part », s’est justifié le Néerlandais auprès de NOS . Le PSG est ainsi parvenu à recruter un joueur majeur de Liverpool sans pour autant débourser d’indemnité de transfert, et ce n’est pas fini. Leonardo négocie actuellement avec Gianluigi Donnarumma pour finaliser sa venue à Paris, tandis que les discussions sont en cours avec l’Inter pour Achraf Hakimi, mais pas seulement.

Un élément offensif espéré par le PSG ?