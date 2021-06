Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi, Cristiano Ronaldo... C’est très chaud pour l’opération rêvée par Leonardo !

Publié le 12 juin 2021 à 19h45 par A.C.

Le Paris Saint-Germain pourrait profiter des envies de départ de Cristiano Ronaldo du côté de la Juventus.

Le mercato estival va être très animé pour le Paris Saint-Germain. Alors que Gianluigi Donnarumma approche à grands pas, nous vous avons révélé sur le10sport.com que Leonardo travaille sur le transfert d’Achraf Hakimi. Mais la cerise sur le gâteau pourrait être Cristiano Ronaldo. Il ne reste qu’un an de contrat à la star de la Juventus, qui ne serait vraisemblablement pas insensible au PSG. En Italie on parle donc depuis quelques jours d’un possible échange entre Cristiano Ronaldo et Mauro Icardi, très apprécié par la Juve... un peu moins par Leonardo au PSG.

Le Milan AC serait au courant de tout