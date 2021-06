Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Juve, Manchester United... Un scénario clair se dessine pour Cristiano Ronaldo

Publié le 12 juin 2021 à 18h30 par A.C.

Cristiano Ronaldo pourrait être l’un des grands acteurs de l’été, avec le Paris Saint-Germain ou Manchester United prêt à tenter le coup. Mais le Portugais a-t-il vraiment intérêt à quitter la Juventus ?

Après trois années passées en Serie A, avec des nouveaux records battus, Cristiano Ronaldo pourrait tirer sa révérence. Voilà plusieurs mois que la presse italienne parle des envies d’ailleurs du quintuple Ballon d’Or, qui sent que le temps presse. A 36 ans, il veut un club qui puisse lui permettre de remporter une Ligue des Champions assez rapidement et la Juve ne semble pas en avoir les moyens. D’ailleurs, les Bianconeri ne seraient pas totalement fermés à un départ de leur star ! Cristiano Ronaldo coute en effet entre 60 et 80M€ brut par saison à la Juventus, qui affronte en ce moment une des pires crises économiques de son histoire. Garder Cristiano Ronaldo c’est s’assurer un joueur qui a marqué 36 buts toutes compétitions confondues cette saison, mais le vendre pourrait permettre de régler plusieurs problèmes...

Le PSG et Manchester United pas vraiment chauds pour Cristiano Ronaldo

D’après les informations de Tuttosport , Cristiano Ronaldo aurait demandé il y a plusieurs mois déjà à Jorge Mendes de lui trouver un nouveau club. Le super agent aurait ainsi fait un grand tour d’Europe, rencontrant notamment Manchester United et le Paris Saint-Germain, les deux clubs les plus intéressés par la star portugaise. Or, l’un comme l’autre ne semble pas vraiment très motivés. Les Mancuniens aimeraient retrouver Cristiano Ronaldo, mais cela pourrait impliquer le sacrifice de Paul Pogba. Côté PSG on serait également conscient du besoin de se séparer d’une star comme Kylian Mbappé, afin de pouvoir l’accueillir. Mais Tuttosport fait surtout remarquer que ni le PSG ni Manchester United ne seraient disposés à payer les 31M€ net du salaire de Cristiano Ronaldo.

La Juventus, la meilleure solution ?