Mercato - PSG : Dénouement imminent pour la prochaine recrue de Leonardo ?

Publié le 13 juin 2021 à 13h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Gianluigi Donnarumma devrait poser ses valises au PSG cet été. Selon la presse italienne, le gardien du Milan AC devrait passer sa visite médicale d'ici deux jours pour rejoindre le club de la capitale.

Libre de tout contrat le 30 juin, Gianluigi Donnarumma ne portera plus le maillot du Milan AC la saison prochaine. Alors que son départ est d'ores et déjà acté, l'international italien devrait rejoindre le PSG cet été. En effet, le clan Donnarumma aurait trouvé un accord verbal avec la direction du club de la capitale et la visite médicale du joueur serait programmée pour très bientôt.

Visite médicale d'ici deux jours pour Donnarumma ?