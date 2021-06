Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le PSG a fait de grands déçus au Barça !

Publié le 13 juin 2021 à 6h45 par T.M.

Annoncé au FC Barcelone, Georginio Wijnaldum a finalement choisi le PSG. Au grand dam de certains en Catalogne.

Arrivé au terme de son contrat à Liverpool et donc libre de s’engager où il le souhaitait, Georginio Wijnaldum était l’une des grandes occasions à saisir sur le marché des transferts. A 30 ans, le Néerlandais peut apporter toute son expérience dans l’entrejeu et c’est le PSG qui va en profiter pour les 3 prochaines semaines. Cela était pourtant loin d’être acquis pour les Parisiens. En effet, ces dernières semaines, il était annoncé et quasiment acté que Wijnaldum allait rejoindre le FC Barcelone. Cela ne s’est finalement pas passé comme ça.

« Frenkie est-il déçu ? Je pense qu'il l'est, mais pas seulement lui »