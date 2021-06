Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout n’a pas été qu’une question d’argent pour Wijnaldum…

Publié le 13 juin 2021 à 5h30 par T.M.

Pour chiper Georginio Wijnaldum au FC Barcelone, le PSG a mis les petits plats dans les grands. Mais à propos de son choix, le Néerlandais a souhaité rétablir certaines vérités.

Pour le PSG, la première recrue de ce mercato estival se nomme donc Georginio Wijnaldum. En fin de contrat à Liverpool, le Néerlandais rejoindra donc la capitale française après l’Euro alors qu’un autre destin lui était promis. En effet, c’est au FC Barcelone que le milieu de terrain était annoncé. Entre le Barça et Wijnaldum, tout semblait bouclé, mais le PSG a inversé la tendance, notamment grâce à une énorme proposition financière, doublant le salaire qui l’attendait en Catalogne.

« Le PSG était simplement plus rapide »