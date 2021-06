Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle annonce sur le feuilleton Sergio Ramos !

Publié le 13 juin 2021 à 7h15 par La rédaction

Alors que Sergio Ramos pourrait quitter le Real Madrid cet été librement, Roberto Carlos, ambassadeur du club madrilène, s’est exprimé sur l’avenir du défenseur espagnol.

L’avenir de Sergio Ramos au Real Madrid s'assombrit de plus en plus. Le défenseur merengue arrive en fin de contrat le 30 juin prochain et semble encore très loin d'une prolongation. Le PSG serait intéressé à l'idée de faire venir un tel joueur pour renforcer son secteur défensif, et apporter de l'expérience à son effectif. Mais dans la capitale espagnole, tout le monde n'a pas encore perdu l'espoir de voir Sergio Ramos renouveler son bail.

« Je suis certain qu’il y a une discussion entre Sergio et le président pour arriver à un accord »