Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme annonce du Real Madrid sur le dossier Mbappé !

Publié le 12 juin 2021 à 15h10 par D.M.

Ambassadeur du Real Madrid, Roberto Carlos assure que le club espagnol n'a pas approché Kylian Mbappé pour évoquer un possible transfert.

Kylian Mbappé discute depuis de nombreux mois avec les dirigeants du PSG pour évoquer une possible prolongation de contrat, mais aucun accord n’a encore été trouvé. Le joueur souhaiterait obtenir des garanties sportives de la part de Leonardo avant d’annoncer sa décision. Comme indiqué par As ce samedi, le Real Madrid souhaite l’accueillir cet été et attend que Mbappé annonce son départ aux responsables du PSG avant de lancer son offensive. Une annonce qui pourrait intervenir après l'Euro.

« Nous n’avons approché aucun joueur sous contrat »