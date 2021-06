Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une énorme menace se précise pour l'avenir de Milik !

Publié le 13 juin 2021 à 9h10 par A.C.

L’avenir de Arkadiusz Milik devrait tenir en haleine les supporters de l’Olympique de Marseille au cours de prochains mois.

Restera ? Ne restera pas ? L’avenir de Arkadiusz Milik fait couler énormément d’encre depuis quelques mois. Très performant avec l’Olympique de Marseille, le Polonais pourrait essayer de se trouver un club d’un meilleur niveau, qui puisse notamment lui permettre de disputer la Ligue des Champions. Un grand favori semble se détacher, avec la Juventus. Voilà plus d’un an que le club turinois discute avec Milik et son entourage, mais à en croire la presse italienne, on aurait pris une autre direction à Turin avec Gabriel Jesus de Manchester City.

Freinée sur Gabriel Jesus, la Juve pourrait se tourner à nouveau vers Milik