Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prévoit une opération colossale à 33M€ !

Publié le 13 juin 2021 à 14h30 par Dan Marciano

Président de l'OM, Pablo Longoria compte bien renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli notamment au poste d'avant-centre. Le dirigeant a activé de nombreuses pistes en Europe, mais aussi en Amérique du sud.

L’été sera chaud à Marseille ! Malgré une situation financière délicate, l’OM affiche de grandes ambitions et compte bien se montrer actif lors de ce mercato estival. Comme l’a annoncé Pablo Longoria aux supporters, douze recrues sont attendues dans la cité phocéenne. Et le président marseillais n’a pas traîné puisqu’il a déjà bouclé une première opération. Comme indiqué par le 10 Sport, l’OM a trouvé un accord de principe avec Flamengo pour Gerson. Le milieu de terrain est l’un des grands chantiers de Pablo Longoria, en discussions aussi avec Arsenal pour Mattéo Guendouzi selon nos informations. Mais le dirigeant espère également recruter un avant-centre. Arrivé en janvier dernier, Arkadiusz Milik pourrait retourner en Italie en cas de grosse offre, même si Longoria avait affiché son optimisme : « On a le contrôle de Milik, c'est un joueur de l'OM avec une formule qui me prendrait la journée à expliquer (…) Il n'y a pas de parole donnée en cas d'offre d'un grand club. C'est toujours une question de négociations. L'intention du joueur est de prolonger à Marseille, où il est très content ». En manque de temps de jeu après l’arrivée du Polonais, l'autre avant-centre, Dario Benedetto, ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante. Face à cette situation incertaine, l’OM scruterait plusieurs joueurs et aurait commencé à avancer sur plusieurs dossiers.

Un prêt avec option d'achat obligatoire de 33M€ pour Leao ?

Passé par la Juventus, Pablo Longoria connait bien le marché italien et espère trouver son bonheur en Serie A. Selon la Gazzeta dello Sport et Calciomercato.com , l’OM suivrait notamment les prestations de Rafael Leao. Passé par le LOSC et sous contrat jusqu’en 2024 avec le Milan AC, l’attaquant portugais aurait été approché par le club marseillais. Le Milan AC ne serait pas contre un départ de son attaquant, mais demanderait une somme comprise entre 25 et 30M€. Un montant élevé pour Pablo Longoria, qui cherche la bonne formule pour mettre la main sur Rafael Leao. Comme indiqué par le journaliste portugais Pedro Almeida, l’OM pourrait proposer au Milan AC un prêt d’un an avec une option d’achat quasi-obligatoire de 33M€. Selon lui, le président marseillais devrait se rendre en Italie dans les prochains jours afin de rencontrer les dirigeants rossonero . La formation phocéenne devra néanmoins se méfier d’Everton et de Wolverhampton, désireux de recruter le journaliste portugais.

Longoria a tout prévu en cas d'échec