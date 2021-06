Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grosse opportunité à saisir pour la succession de Mandanda ?

Publié le 14 juin 2021 à 4h45 par A.M.

En quête d'un nouveau portier pour concurrencer Steve Mandanda, l'OM s'intéresserait à Georgiy Bushchan. Et visiblement, ce serait une bonne idée.

Cet été, l'une des priorités de l'OM sera de recruter un gardien de but avant d'assurer la succession de Steve Mandanda. Dans cette optique, plusieurs pistes ont été évoquées à l'image d'Alexander Nübel (Bayern Munich), d'Alessio Cragno (Cagliari), d'Esteban Andrada (Boca Juniors) et surtout de Christian Joel Sanchez (Gijon), annoncé proche de l'OM par la presse espagnole. Toutefois, selon les informations du média ukrainien Footboom , l'OM s'intéresserait également au portier du Dynamo Kiev Georgiy Bushchan (27 ans). Une opportunité à saisir selon Remy Garrel spécialiste du football ukrainien et gérant du compte Twitter Dynamo Kiev France.

«Le Dynamo ne fera pas de manière pour s'en séparer»