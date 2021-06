Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Perez a tranché pour Eden Hazard !

Publié le 13 juin 2021 à 19h00 par D.M.

Ce samedi, Eden Hazard a annoncé qu'il restait au Real Madrid. Mais Florentino Perez pourrait bien se séparer de lui lors de ce mercato estival notamment en cas d'offre satisfaisante.

Recruté contre un chèque de 115M€ en 2019, Eden Hazard aurait commencé à lasser ses dirigeants. Régulièrement blessé, l’international belge est resté éloigné des terrains durant de nombreux mois et un départ lors du mercato estival est évoqué par la presse espagnole. Mais ce samedi, Eden Hazard a mis les choses au clair sur son avenir. « Si je reste au Real Madrid ? Oui, il ne m'est même pas venu à l'esprit une seconde que ce serait mieux si je partais. Je ne vais pas rester sur un échec là. Je veux juste prouver que je suis fait pour le Real Madrid. Les deux dernières années ont été difficiles. J'étais à Madrid sans vraiment être à Madrid, tu vois ? Et si je jouais, c'était difficile à cause du covid. Nous avons joué dans un stade sans supporters, alors que je venais de signer pour jouer au football dans un Bernabeu plein. J'espère que les travaux dans notre stade seront bientôt terminés et que les tribunes seront à nouveau pleines. J'en ai besoin » dans un entretien à Het Nieuwsblad.

Le Real Madrid écoutera les offres pour Hazard