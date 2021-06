Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir de Gareth Bale totalement relancé par... Carlo Ancelotti ?

Publié le 13 juin 2021 à 16h00 par D.M.

Nouvel entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti voudrait conserver Gareth Bale dans son effectif et lui trouver une place dans son dispositif.

Cet été, Gareth Bale devrait, de nouveau, faire parler de lui. Ne rentrant plus dans les plans de Zinédine Zidane, l’attaquant gallois avait dû s’exiler lors du dernier mercato estival pour retrouver du temps de jeu. Prêté à Tottenham cette saison, le joueur ne devrait pas être conservé par les Spurs et retournera au Real Madrid après l’Euro. Mais selon les informations de Mundo Deportivo , les dirigeants merengue ne compteraient pas sur Gareth Bale et voudraient le vendre cet été.

Ancelotti compte sur Bale