Mercato - PSG : Les plans de Leonardo plombés par Ancelotti ?

Publié le 13 juin 2021 à 14h15 par D.M.

Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le profil d’Houssem Aouar plaît énormément à Leonardo. Mais le joueur de l’OL serait également suivi par le Real Madrid.

« On a déjà des offres consistantes pour au moins trois joueurs » confiait il y a quelques jours Jean-Michel Aulas. Et l’une de ces propositions pourraient concerner Houssem Aouar. Sous contrat jusqu’en 2023 avec l’OL, l’international français bénéficie d’une belle côte sur le marché et intéresse de nombreuses équipes. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité dès janvier 2020, le directeur sportif du PSG, Leonardo, apprécie le profil d’Aouar, tout comme la Juventus. Mais une autre formation prestigieuse ne resterait pas insensible aux qualités du joueur.

Aouar dans le viseur d'Ancelotti