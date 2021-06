Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Bielsa tente un énorme coup avec une star d'Ancelotti !

Publié le 13 juin 2021 à 11h00 par D.M.

Contrairement à ce qu'avait annoncé la presse espagnole, Marcelo ne rentrerait pas dans les plans de Carlo Ancelotti. Sous contrat jusqu'en 2022 avec le Real Madrid, le latéral gauche figurerait dans le viseur de plusieurs équipes anglaises.

Arrivé au Real Madrid en 2007, Marcelo est l’un des cadres du vestiaire espagnol. Pourtant, le latéral gauche pourrait bien changer d’air lors de ce mercato estival. Agé aujourd’hui de 33 ans, l’international brésilien a été doublé dans la hiérarchie par Ferland Mendy et ne fait plus office de titulaire indiscutable au sein du club merengue. Toutefois, Marca indiquait ce vendredi que les dirigeants du Real Madrid souhaitaient le conserver, malgré son rôle de doublure et malgré son contrat qui arrive à son terme en 2022.

Leeds et Everton sur Marcelo