Mercato - PSG : Benzema pourrait avoir un rôle crucial dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 13 juin 2021 à 8h15 par B.C.

Proche de Kylian Mbappé depuis son retour chez les Bleus, Karim Benzema travaillerait en coulisses pour convaincre l’attaquant du PSG de le rejoindre au Real Madrid.

Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas annoncé sa décision pour son avenir. Alors que le club de la capitale souhaite absolument conserver son attaquant, le Real Madrid reste à l’affût, bien décidé à s’attacher ses services dès cet été. Interrogé par France Football sur cette situation, le Bondynois a confirmé vouloir prendre son temps avant de trancher : « Je n’ai pas forcément besoin d’aller vite. Je dois prendre la bonne décision, qui est difficile, et me donner toutes les chances de bien me décider Je suis dans un endroit où je me plais, où je me sens bien. Mais est-ce qu’il s’agit du meilleur endroit pour moi ? Je n’ai pas encore la réponse. » Malgré la récente sortie de Nasser Al-Khelaïfi, assurant que Kylian Mbappé ne partirait pas, Florentino Pérez resterait confiant, et il peut compter sur l’aide de Karim Benzema dans ce dossier.

Benzema ferait le forcing pour Mbappé